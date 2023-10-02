Пелагея Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1879
Дочь: Алешкина Мелания Максимова
Отец ребёнка: Максим Афонасиевич
Рождение ребёнка
24.09.1880
Сын: Сергей Максимович
Отец ребёнка: Максим Афонасиевич
Рождение ребёнка
1888
Сын: Тихон Максимович
Отец ребёнка: Максим Афонасиевич
Рождение ребёнка
02.05.1890
Дочь: Пелагея Максимова
Отец ребёнка: Максим Афонасиевич
Рождение ребёнка
24.03.1892
Дочь: Матрона Максимова
Отец ребёнка: Максим Афонасиевич
Рождение ребёнка
04.11.1894
Дочь: Екатерина Максимова
Отец ребёнка: Максим Афонасиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Максим Афонасиевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно