Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1879

Дочь: Алешкина Мелания Максимова

Отец ребёнка: Максим Афонасиевич

Стайки, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
24.09.1880

Сын: Сергей Максимович

Отец ребёнка: Максим Афонасиевич

Стайки, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Тихон Максимович

Отец ребёнка: Максим Афонасиевич

Рождение ребёнка
02.05.1890

Дочь: Пелагея Максимова

Отец ребёнка: Максим Афонасиевич

Стайки, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
24.03.1892

Дочь: Матрона Максимова

Отец ребёнка: Максим Афонасиевич

Стайки, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
04.11.1894

Дочь: Екатерина Максимова

Отец ребёнка: Максим Афонасиевич

Стайки, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максим Афонасиевич

Место жительства
Неизвестно
Стайки, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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