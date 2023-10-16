Музалевский Тихон Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Музалевский Тихон Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.03.1953

Дочь: Матюшенко Людмила Тихоновна

Мать ребёнка: Музалевская Александра Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Музалевский Виктор Тихонович

Мать ребёнка: Музалевская Александра Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Помозова Валентина Тихоновна

Мать ребёнка: Музалевская Александра Андреевна

Смерть
Неизвестно
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