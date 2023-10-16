Музалевский Тихон Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.03.1953
Дочь: Матюшенко Людмила Тихоновна
Мать ребёнка: Музалевская Александра Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Музалевский Виктор Тихонович
Мать ребёнка: Музалевская Александра Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Помозова Валентина Тихоновна
Мать ребёнка: Музалевская Александра Андреевна
Смерть
Неизвестно