Рожцова (Калинина) Настасья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рожцова (Калинина) Настасья Иванова

Место рождения

Калининская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1698

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Отец

Около 1670 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1698

Отец: Калинин Иван Никитин (Никифоров)

Мать: не указана

Калининская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
дер. Бельтюковская над Ключом, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1763
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