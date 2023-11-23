Андрей Леонтьев?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Леонтий Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1780
Сын: Шурскольский Иоанн Андреев
Мать ребёнка: не указана
Шурскольский Иоанн Андреевич (ок. 1780 - ?) О месте рождения и родителях его данных нет 1 . Священник села Воржи Ростовского уезда.О жене его данных нет.Дети:Анна (1818-?), замужем не была 2 .Клавдия,... Показать все
Работа или профессия
1790
с. Шурскола Ростовского уезда
священник
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно