Андрей Леонтьев? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрей Леонтьев?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Леонтий Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1780

Сын: Шурскольский Иоанн Андреев

Мать ребёнка: не указана

Шурскольский Иоанн Андреевич (ок. 1780 - ?) О месте рождения и родителях его данных нет 1 . Священник села Воржи Ростовского уезда.О жене его данных нет.Дети:Анна (1818-?), замужем не была 2 .Клавдия,... Показать все
Работа или профессия
1790
с. Шурскола Ростовского уезда
священник
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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