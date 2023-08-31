Дубовская Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Драгун Анастасия Семеновна
Отец ребёнка: Дубовский Семен
Рождение ребёнка
22.02.1909
Сын: Герман Александр Семенович
Отец ребёнка: Дубовский Семен
Берёза, Берёзовский район, Брестская область
дер. Самойлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Якушик Татьяна Семеновна
Отец ребёнка: Дубовский Семен
Смерть
Неизвестно