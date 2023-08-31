Дубовская Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДубовская Мария

Дубовская Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

JM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Драгун Анастасия Семеновна

Отец ребёнка: Дубовский Семен

Рождение ребёнка
22.02.1909

Сын: Герман Александр Семенович

Отец ребёнка: Дубовский Семен

Берёза, Берёзовский район, Брестская область
дер. Самойлович
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Якушик Татьяна Семеновна

Отец ребёнка: Дубовский Семен

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close