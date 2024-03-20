Беляева (Тулбаева) Светлана Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляева (Тулбаева) Светлана Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1985

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1985

Отец: Тулбаев Анатолий

Мать: Тулбаева Любовь Петровна

Рождение ребёнка
2009

Сын: Тимофей

Отец ребёнка: Беляев Дмитрий

Рождение ребёнка
2016

Сын: Глеб

Отец ребёнка: Беляев Дмитрий

Рождение ребёнка
2018

Дочь: Даша

Отец ребёнка: Беляев Дмитрий

Рождение ребёнка
2018

Сын: Данил

Отец ребёнка: Беляев Дмитрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беляев Дмитрий

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