Беляева (Тулбаева) Светлана Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1985
Отец: Тулбаев Анатолий
Мать: Тулбаева Любовь Петровна
Рождение ребёнка
2009
Сын: Тимофей
Отец ребёнка: Беляев Дмитрий
Рождение ребёнка
2016
Сын: Глеб
Отец ребёнка: Беляев Дмитрий
Рождение ребёнка
2018
Дочь: Даша
Отец ребёнка: Беляев Дмитрий
Рождение ребёнка
2018
Сын: Данил
Отец ребёнка: Беляев Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Беляев Дмитрий