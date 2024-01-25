Бандюков Герасим Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бандюков Герасим Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.05.1938

Дочь: Агеева Тамара Герасимовна

Мать ребёнка: Фещенко Наталья Павловна

Работа или профессия
Неизвестно
Работал в Волчанская МТС в качестве механика. Приказ № 108 от 05.07.1941г. назначен участковым механиком с окладом 300 руб. и закреплен за отрядами №10-15
Смерть
Неизвестно
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