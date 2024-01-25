Бандюков Герасим Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.05.1938
Дочь: Агеева Тамара Герасимовна
Мать ребёнка: Фещенко Наталья Павловна
Работа или профессия
Неизвестно
Работал в Волчанская МТС в качестве механика. Приказ № 108 от 05.07.1941г. назначен участковым механиком с окладом 300 руб. и закреплен за отрядами №10-15
Смерть
Неизвестно