Ивченков Демьян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивченков Демьян

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

SF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Сын: Ивченков Фёдор Демьянович

Мать ребёнка: не указана

Приселье, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ивченков Константин Демьянович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Приселье, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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