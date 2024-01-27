Романов Алексей Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романов Алексей Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Романов Андрей Романович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.01.1889

Дочь: Яшкина Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Романова Варвара Семеновна

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении Свадьбы, возраст 16 лет указан
Смерть
Неизвестно
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