Романов Алексей Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Романов Андрей Романович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.01.1889
Дочь: Яшкина Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Романова Варвара Семеновна
Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении Свадьбы, возраст 16 лет указан
Смерть
Неизвестно