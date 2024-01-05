Волынкин Владимир Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волынкин Владимир Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.08.1953

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1913 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1953

Отец: не указан

Мать: Волынкина Дарья Федоровна

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