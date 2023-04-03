Марибу (Дударь) Александра Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.06.1969
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1969
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.03.1989
Отец ребёнка: Марибу Сергей Геннадьевич
Рождение ребёнка
1990
Отец ребёнка: Марибу Сергей Геннадьевич
Рождение ребёнка
01.10.1996
Дочь: Анастасия Сергеевна
Отец ребёнка: Марибу Сергей Геннадьевич