Напольских (Напольских) Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.11.1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Напольских Аверьян
д.Михеево
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Напольских Петр
Отец ребёнка: Напольских Аверьян
д.Михеево
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Напольских Иван
Отец ребёнка: Напольских Аверьян
д.Михеево
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Напольских Аркадий
Отец ребёнка: Напольских Аверьян
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно