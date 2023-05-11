Мальшаков Александр Александрович
Место рождения
Дата рождения02.12.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1985
Бракосочетание
11.12.2009
Жена: Мальшакова Елена Юрьевна
Рождение ребёнка
21.12.2010
Сын: Мальшаков Антон Александрович
Мать ребёнка: Мальшакова Елена Юрьевна
Рождение ребёнка
21.05.2014
Сын: Мальшаков Максим Александрович
Мать ребёнка: Мальшакова Елена Юрьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сулимко Дарья Михайловна