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Мальшаков Александр Александрович

Место рождения

Лесной, город Лесной, Свердловская область

Дата рождения

02.12.1985

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1985

Отец: Мальшаков Александр Олегович

Мать: Мальшакова Ольга Михайловна

Лесной, город Лесной, Свердловская область
Бракосочетание
11.12.2009

Жена: Мальшакова Елена Юрьевна

Рождение ребёнка
21.12.2010

Сын: Мальшаков Антон Александрович

Мать ребёнка: Мальшакова Елена Юрьевна

Рождение ребёнка
21.05.2014

Сын: Мальшаков Максим Александрович

Мать ребёнка: Мальшакова Елена Юрьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сулимко Дарья Михайловна

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