Калинин Владимир Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинин Владимир Михайлович

Место рождения

Нахабино, Красногорск, Московская область

Дата рождения

21.08.1954

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Нахабино, Красногорск, Московская область
Рождение ребёнка
18.11.1982

Сын: Калинин Игорь Владимирович

Мать ребёнка: Трещалина Наталья Игоревна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
28.12.1985

Дочь: Калинина Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Трещалина Наталья Игоревна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Инженер
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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