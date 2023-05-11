Калинин Владимир Михайлович
Место рождения
Дата рождения21.08.1954
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.11.1982
Сын: Калинин Игорь Владимирович
Мать ребёнка: Трещалина Наталья Игоревна
Рождение ребёнка
28.12.1985
Дочь: Калинина Ольга Владимировна
Мать ребёнка: Трещалина Наталья Игоревна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Инженер
Место жительства
Неизвестно