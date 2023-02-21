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Афанасьев Федор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

По ответу архива: Херсонской губернии Одесского уезда Очаковский мещанин
Рождение ребёнка
06.01.1905 ст.

Сын: Афанасьев Иван Федорович

Мать ребёнка: Афанасьева Параскева Семеновна

Темрюк, Темрюкский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Афанасьева Параскева Семеновна

Смерть
Неизвестно
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