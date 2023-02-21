Афанасьев Федор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
По ответу архива: Херсонской губернии Одесского уезда Очаковский мещанин
Рождение ребёнка
06.01.1905 ст.
Мать ребёнка: Афанасьева Параскева Семеновна
Темрюк, Темрюкский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно