Сибгатуллина Кодра Шагитовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сибгатуллина Кодра Шагитовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

09.05.1992

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
1939 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Шарипов Шагит

Мать: Хадича

Рождение ребёнка
20.06.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сенгатуллин Самигулла Сунагатович

Урагары
Рождение ребёнка
08.03.1939

Сын: Сунгатуллин Асхат Самигуллович

Отец ребёнка: Сенгатуллин Самигулла Сунагатович

Ургагары, Алькеевский р-н
Рождение ребёнка
05.03.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сенгатуллин Самигулла Сунагатович

с.Старые Ургагары,Алькеевский р-н РТ
Смерть
09.05.1992
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