Сибгатуллина Кодра Шагитовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти09.05.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Шарипов Шагит
Мать: Хадича
Рождение ребёнка
20.06.1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сенгатуллин Самигулла Сунагатович
Урагары
Рождение ребёнка
08.03.1939
Сын: Сунгатуллин Асхат Самигуллович
Отец ребёнка: Сенгатуллин Самигулла Сунагатович
Ургагары, Алькеевский р-н
Рождение ребёнка
05.03.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сенгатуллин Самигулла Сунагатович
с.Старые Ургагары,Алькеевский р-н РТ
Смерть
09.05.1992