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(Ковалева) Алевтина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1951

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951

Отец: Ковалев Сергей

Мать: Ульяна

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