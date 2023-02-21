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(Ковалева) Алевтина
(Ковалева) Алевтина
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1951
Пол
Женский
Отец
Ковалев Сергей
Мать
(Бабинцева) Ульяна
Дети
Не указаны
Добавил:
МК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951
Отец:
Ковалев Сергей
Мать:
Ульяна
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