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Казалетов Михаил Александрович

Место рождения

Шелепнево, Чухломский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1897 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1896 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Шелепнево, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
12.01.1915 ст.

Жена: Соколова Елизавета Петровна

Введенское, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
14.08.1918 ст.

Дочь: Казалетова Анна Михайлова

Мать ребёнка: Соколова Елизавета Петровна

Шелепнево, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно
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