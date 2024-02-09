Казалетов Михаил Александрович
Место рождения
Дата рождения1897 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.01.1915 ст.
Введенское, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
14.08.1918 ст.
Дочь: Казалетова Анна Михайлова
Мать ребёнка: Соколова Елизавета Петровна
Смерть
Неизвестно