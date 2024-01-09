Головина Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головина Екатерина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1762 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1780

Отец: Головин Иван

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно
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