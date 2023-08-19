Башилов Степан Антонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБашилов Степан Антонов

Башилов Степан Антонов

Место рождения

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

Около 1858

Дата смерти

После 1917

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858

Отец: Башилов Антон Федоров

Мать: Васса Павлова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
1872

Сын: Башилов Георгий Степанов

Мать ребёнка: Башилова Мария Максимова

Рождение ребёнка
05.11.1879

Дочь: Екатерина Степанова

Мать ребёнка: Башилова Мария Максимова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
ф.203, оп. 780, д.1581 (1879) | Метрическая книга с. Казаново
Рождение ребёнка
1885

Сын: Башилов Петр Степанов

Мать ребёнка: Башилова Мария Максимова

Рождение ребёнка
1888

Сын: Башилов Трофим Степанов

Мать ребёнка: Башилова Мария Максимова

Смерть
После 1917
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close