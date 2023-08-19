Башилов Степан Антонов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1858
Дата смертиПосле 1917
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858
Отец: Башилов Антон Федоров
Мать: Васса Павлова
Рождение ребёнка
1872
Мать ребёнка: Башилова Мария Максимова
Рождение ребёнка
05.11.1879
Дочь: Екатерина Степанова
Мать ребёнка: Башилова Мария Максимова
ф.203, оп. 780, д.1581 (1879) | Метрическая книга с. Казаново
Рождение ребёнка
1885
Мать ребёнка: Башилова Мария Максимова
Рождение ребёнка
1888
Мать ребёнка: Башилова Мария Максимова
Смерть
После 1917
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)