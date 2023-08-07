Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: Иван Тимофеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1768
Сын: Спиридон Васильевич
Мать ребёнка: Афимья Кондратьевна
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Анна Васильевна
Мать ребёнка: Афимья Кондратьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Афимья Кондратьевна
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно