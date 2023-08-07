Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1707 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1746 г.р.

Дети

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Иван Тимофеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1768

Сын: Спиридон Васильевич

Мать ребёнка: Афимья Кондратьевна

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Анна Васильевна

Мать ребёнка: Афимья Кондратьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Афимья Кондратьевна

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно
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