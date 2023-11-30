Найшева (Кутепова) Вера Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения28.08.1935
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1935
Рождение ребёнка
16.12.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Найшев Семён Николаевич
Сокольники, Россия
Рождение ребёнка
07.06.1968
Сын: Найшев Владимир
Отец ребёнка: Найшев Семён Николаевич
Сокольники, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Сокольники, Россия