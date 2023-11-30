Найшева (Кутепова) Вера Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Найшева (Кутепова) Вера Дмитриевна

Место рождения

Осиново, Измалковский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

28.08.1935

Пол

Женский

Отец

1903 г.р.

Мать

1902 г.р.

Муж

1931 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1968 г.р.

Добавил:

ПТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1935

Отец: Кутепов Дмитрий Филиппович

Мать: Кутепова Матрёна Павловна

Осиново, Измалковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
16.12.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Найшев Семён Николаевич

Сокольники, Россия
Рождение ребёнка
07.06.1968

Сын: Найшев Владимир

Отец ребёнка: Найшев Семён Николаевич

Сокольники, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Найшев Семён Николаевич

Сокольники, Россия
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