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Лапина Агафья Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Сын: Лапин Никита Филиппович

Отец ребёнка: Лапин Филипп Андреев

Садовая Слобода
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Прасковья Филипповна

Отец ребёнка: Лапин Филипп Андреев

Садовая Слобода
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Аксинья Филипповна

Отец ребёнка: Лапин Филипп Андреев

Садовая Слобода
Рождение ребёнка
1836

Сын: Лапин Федор Филиппович

Отец ребёнка: Лапин Филипп Андреев

Садовая Слобода
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Ирина Филипповна

Отец ребёнка: Лапин Филипп Андреев

Садовая Слобода
Рождение ребёнка
1841

Сын: Лапин Илья Филиппович

Отец ребёнка: Лапин Филипп Андреев

Садовая Слобода
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Марфа Филипповна

Отец ребёнка: Лапин Филипп Андреев

Садовая Слобода
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лапин Филипп Андреев

Смерть
Неизвестно
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