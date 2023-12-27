Лапина Агафья Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Лапин Филипп Андреев
Садовая Слобода
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Прасковья Филипповна
Отец ребёнка: Лапин Филипп Андреев
Садовая Слобода
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Аксинья Филипповна
Отец ребёнка: Лапин Филипп Андреев
Садовая Слобода
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Лапин Филипп Андреев
Садовая Слобода
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Ирина Филипповна
Отец ребёнка: Лапин Филипп Андреев
Садовая Слобода
Рождение ребёнка
1841
Отец ребёнка: Лапин Филипп Андреев
Садовая Слобода
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Марфа Филипповна
Отец ребёнка: Лапин Филипп Андреев
Садовая Слобода
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лапин Филипп Андреев
Смерть
Неизвестно