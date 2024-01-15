Семишин Виктор Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.11.1958
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1958
Отец: Семишин Михаил Ильич
Рождение ребёнка
25.08.1981
Сын: Семишин Евгений Викторович
Мать ребёнка: Семишина Валентина Петровна
Рождение ребёнка
09.11.1997
Дочь: Семишина Наталья Викторовна
Мать ребёнка: Семишина Валентина Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Семишина Валентина Петровна