Семишин Виктор Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семишин Виктор Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.11.1958

Пол

Мужской

Отец

1930 г.р.

Мать

1938 г.р.

Дети

1981 г.р.
1997 г.р.
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Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1958

Отец: Семишин Михаил Ильич

Мать: Семишина Раиса Михайловна

Рождение ребёнка
25.08.1981

Сын: Семишин Евгений Викторович

Мать ребёнка: Семишина Валентина Петровна

Рождение ребёнка
09.11.1997

Дочь: Семишина Наталья Викторовна

Мать ребёнка: Семишина Валентина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Семишина Валентина Петровна

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