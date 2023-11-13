Филимонова (Саяпина) Феодосия Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филимонова (Саяпина) Феодосия Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1900 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филимонова Мария Михайловна

Отец ребёнка: Филимонов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Филимонов Михаил Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филимонов Михаил Иванович

Смерть
Неизвестно
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