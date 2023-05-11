Степанова (Шевнина) Елизавета Дмитриевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1927
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1927
Отец: Шевнин Дмитрий Матвеевич
Мать: Шевнина Анна Степановна
Бракосочетание
1950
Рождение ребёнка
Около 1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Степанов Александр Федорович
Рождение ребёнка
Около 1955
Сын: Степанов Сергей Александрович
Отец ребёнка: Степанов Александр Федорович
Смерть
Неизвестно