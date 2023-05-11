Степанова (Шевнина) Елизавета Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанова (Шевнина) Елизавета Дмитриевна

Место рождения

Петра Тупицына подле рч. Лунгужку, Котельнический уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1927

Отец: Шевнин Дмитрий Матвеевич

Мать: Шевнина Анна Степановна

Петра Тупицына подле рч. Лунгужку, Котельнический уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
1950

Муж: Степанов Александр Федорович

Рождение ребёнка
Около 1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Степанов Александр Федорович

Рождение ребёнка
Около 1955

Сын: Степанов Сергей Александрович

Отец ребёнка: Степанов Александр Федорович

Смерть
Неизвестно
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