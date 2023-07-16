Босаченко Петр Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Босаченко Петр Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1900 г.р.

Дети

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.04.1924

Дочь: Анастасия Петровна

Мать ребёнка: не указана

Каменка, Ново-Локтевская волость, Барнаульский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Босаченко Феодосия

Смерть
Неизвестно
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