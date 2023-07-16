Босаченко Петр Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.04.1924
Дочь: Анастасия Петровна
Мать ребёнка: не указана
Каменка, Ново-Локтевская волость, Барнаульский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Босаченко Феодосия
Смерть
Неизвестно