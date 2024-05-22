Бороденко Сергей Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.05.1955
Дата смерти2020
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1955
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Киселева Оксана Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бороденко Марина Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
28.07.1985
Сын: Тюльпанов Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Тюльпанова Галина Степановна
Рождение ребёнка
11.06.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тюльпанова Галина Степановна
Березовый, Солнечный муниципальный район, Хабаровский край
Смерть
2020