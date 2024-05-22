Бороденко Сергей Викторович 20.05.1955 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бороденко Сергей Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.05.1955

Дата смерти

2020

Пол

Мужской

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1955

Отец: Бороденко Виктор Леонтьевич

Мать: Бороденко Ольга Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Киселева Оксана Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бороденко Марина Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
28.07.1985

Сын: Тюльпанов Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Тюльпанова Галина Степановна

Рождение ребёнка
11.06.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тюльпанова Галина Степановна

Березовый, Солнечный муниципальный район, Хабаровский край
Смерть
2020

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