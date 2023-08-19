Хотлубей Константин /Коста/ Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хотлубей Константин /Коста/ Кузьмич

Место рождения

Богатырь

Дата рождения

1879

Дата смерти

21.12.1937

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Хотлубей Кузьма

Мать: ?

Рождение ребёнка
1908

Сын: Хотлубей Алексей Константинович

Мать ребёнка: Хотлубей Мария

Рождение ребёнка
1910

Сын: Хотлубей Василий Константинович

Мать ребёнка: Хотлубей Мария

Рождение ребёнка
1912

Сын: Хотлубей - Мл. Алексей Константинович

Мать ребёнка: Хотлубей Мария

Рождение ребёнка
1914

Сын: Хотлубей Григорий Константинович

Мать ребёнка: Хотлубей Мария

Смерть
21.12.1937
УССР Донецкая обл репрессирован, приговор ВМН-расстрел
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