Хотлубей Константин /Коста/ Кузьмич
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смерти21.12.1937
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Хотлубей Кузьма
Мать: ?
Рождение ребёнка
1908
Сын: Хотлубей Алексей Константинович
Мать ребёнка: Хотлубей Мария
Рождение ребёнка
1910
Сын: Хотлубей Василий Константинович
Мать ребёнка: Хотлубей Мария
Рождение ребёнка
1912
Сын: Хотлубей - Мл. Алексей Константинович
Мать ребёнка: Хотлубей Мария
Рождение ребёнка
1914
Сын: Хотлубей Григорий Константинович
Мать ребёнка: Хотлубей Мария
Смерть
21.12.1937
УССР Донецкая обл репрессирован, приговор ВМН-расстрел