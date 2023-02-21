Порощук Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Порощук Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.1977

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1977

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
25.11.2006

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.03.2009

Дочь: Порощук Екатерина Александровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.10.2016

Сын: Порощук Михаил Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.01.2019

Сын: Порощук Серафим Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.08.2021

Дочь: Порощук Ксения Александовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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