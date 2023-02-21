Порощук Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.01.1977
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1977
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.11.2006
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.03.2009
Дочь: Порощук Екатерина Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.10.2016
Сын: Порощук Михаил Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.01.2019
Сын: Порощук Серафим Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.08.2021
Дочь: Порощук Ксения Александовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности