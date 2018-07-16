Полкунова (Петрухина) Александра Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.08.1932
Дата смерти16.07.2018
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.04.1958
Дочь: Переточная Ирина Александровна
Отец ребёнка: Полкунов Александр Платонович
Рождение ребёнка
01.01.1970
Сын: Полкунов Александр Александрович
Отец ребёнка: Полкунов Александр Платонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.07.2018