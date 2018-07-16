Полкунова (Петрухина) Александра Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полкунова (Петрухина) Александра Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.08.1932

Дата смерти

16.07.2018

Пол

Женский

Добавил:

ТО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.04.1958

Дочь: Переточная Ирина Александровна

Отец ребёнка: Полкунов Александр Платонович

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Рождение ребёнка
01.01.1970

Сын: Полкунов Александр Александрович

Отец ребёнка: Полкунов Александр Платонович

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полкунов Александр Платонович

Смерть
16.07.2018
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
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