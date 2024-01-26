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Тарасов Иван Алексеевич

Место рождения

ст. Боярская, Лоухского р-на, Республика Карелия

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Тарасов Алексей Дмитриевич

Мать: Елена Ивановна

ст. Боярская, Лоухского р-на, Республика Карелия
Рождение ребёнка
14.12.1901

Сын: Тарасов Данила Иванович

Мать ребёнка: Ирина Михайловна

д. Боярская, Лоухский р-н, КАССР
Рождение ребёнка
01.01.1909

Сын: Тарасов Иван Иванович

Мать ребёнка: Ирина Михайловна

д. Боярская, Лоухский р-н, КАССР
Рождение ребёнка
10.07.1911

Сын: Тарасов Владимир Иванович

Мать ребёнка: Ирина Дмитриевна

д. Боярская, Лоухский р-н, КАССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Михайловна

Смерть
Неизвестно
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