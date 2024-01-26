Тарасов Иван Алексеевич
Место рожденияст. Боярская, Лоухского р-на, Республика Карелия
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Тарасов Алексей Дмитриевич
Мать: Елена Ивановна
ст. Боярская, Лоухского р-на, Республика Карелия
Рождение ребёнка
14.12.1901
Мать ребёнка: Ирина Михайловна
д. Боярская, Лоухский р-н, КАССР
Рождение ребёнка
01.01.1909
Мать ребёнка: Ирина Михайловна
д. Боярская, Лоухский р-н, КАССР
Рождение ребёнка
10.07.1911
Сын: Тарасов Владимир Иванович
Мать ребёнка: Ирина Дмитриевна
д. Боярская, Лоухский р-н, КАССР
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Михайловна
Смерть
Неизвестно