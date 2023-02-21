Пидгайный Александр Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.01.1942
Дата смерти2003
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1942
Отец: Пидгайный Павел Павлович
Мать: Пидгайная Прасковья
Рождение ребёнка
25.10.1962
Сын: Подгайный Игорь Александрович
Мать ребёнка: Подгайная Антонина Лазоревна
Рождение ребёнка
01.05.1966
Сын: Подгайный Андрей Александрович
Мать ребёнка: Подгайная Антонина Лазоревна
Днепр, Дніпропетровська область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2003