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Пидгайный Александр Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.01.1942

Дата смерти

2003

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1942

Отец: Пидгайный Павел Павлович

Мать: Пидгайная Прасковья

Рождение ребёнка
25.10.1962

Сын: Подгайный Игорь Александрович

Мать ребёнка: Подгайная Антонина Лазоревна

Рождение ребёнка
01.05.1966

Сын: Подгайный Андрей Александрович

Мать ребёнка: Подгайная Антонина Лазоревна

Днепр, Дніпропетровська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подгайная Антонина Лазоревна

Смерть
2003
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