Ольсина Акулина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ольсина Акулина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1824 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1856

Сын: Ольсин Мартин Алексеевич

Отец ребёнка: Ольсин Алексей

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
?.01.1858

Сын: Ольсин Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Ольсин Алексей

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Место жительства
25.02.1858
Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ольсин Алексей

Смерть
Неизвестно
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