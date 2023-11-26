Ольсина Акулина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Ольсин Алексей
Рождение ребёнка
?.01.1858
Сын: Ольсин Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Ольсин Алексей
Место жительства
25.02.1858
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ольсин Алексей
Смерть
Неизвестно