Юргилевич (Горюнова) Федосия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юргилевич (Горюнова) Федосия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1874 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.01.1903 ст.

Муж: Юргилевич Сильверст Матвеевич

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Ссыльнопоселенец Сильверст Матвеевич Юргулевич и девица Федосья - дочь крестьянина Петра Афанасьевича Горюнова
Рождение ребёнка
17.01.1905 ст.

Сын: Юргилевич Климентий Петрович (Сильверстович)

Отец ребёнка: Юргилевич Сильверст Матвеевич

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
Неизвестно
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