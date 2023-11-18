Юргилевич (Горюнова) Федосия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.01.1903 ст.
Ссыльнопоселенец Сильверст Матвеевич Юргулевич и девица Федосья - дочь крестьянина Петра Афанасьевича Горюнова
Рождение ребёнка
17.01.1905 ст.
Сын: Юргилевич Климентий Петрович (Сильверстович)
Отец ребёнка: Юргилевич Сильверст Матвеевич
Смерть
Неизвестно