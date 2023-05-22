Ловягина - Чернокалова Раиса Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ловягина - Чернокалова Раиса Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.1930

Дата смерти

22.05.2023

Пол

Женский

Добавил:

ЯВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.01.1954

Дочь: Чернокалова - Клинникова Марина Геннадьевна

Отец ребёнка: Чернокалов Геннадий Александрович

Рождение ребёнка
25.10.1958

Сын: Чернокалов Александр Геннадьевич

Отец ребёнка: Чернокалов Геннадий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернокалов Геннадий Александрович

Смерть
22.05.2023
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