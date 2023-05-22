Ловягина - Чернокалова Раиса Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.04.1930
Дата смерти22.05.2023
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.01.1954
Дочь: Чернокалова - Клинникова Марина Геннадьевна
Отец ребёнка: Чернокалов Геннадий Александрович
Рождение ребёнка
25.10.1958
Сын: Чернокалов Александр Геннадьевич
Отец ребёнка: Чернокалов Геннадий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.05.2023