Шаковец Евгения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаковец Евгения

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1927

Сын: Шаковец Николай Федорович

Отец ребёнка: Шаковец Федор Семёнович

Рождение ребёнка
01.01.1941

Сын: Шаковец Леонид Федорович

Отец ребёнка: Шаковец Федор Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шаковец Федор Семёнович

Холхолица, Борисовский район, Минская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаковец Виктор Федорович

Отец ребёнка: Шаковец Федор Семёнович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаковец Федор Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ермолович Мария Федоровна

Отец ребёнка: Шаковец Федор Семёнович

Холхолица, Борисовский район, Минская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Шаковец Федор Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кротова Зинаида Федоровна

Отец ребёнка: Шаковец Федор Семёнович

Холхолица, Борисовский район, Минская область
Смерть
Неизвестно
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