Шаковец Евгения
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1927
Сын: Шаковец Николай Федорович
Отец ребёнка: Шаковец Федор Семёнович
Рождение ребёнка
01.01.1941
Отец ребёнка: Шаковец Федор Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шаковец Федор Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шаковец Федор Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ермолович Мария Федоровна
Отец ребёнка: Шаковец Федор Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Шаковец Федор Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кротова Зинаида Федоровна
Отец ребёнка: Шаковец Федор Семёнович
Смерть
Неизвестно