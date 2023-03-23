Девятов Александр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.02.1937
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1937
Отец: Девятов Василий Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.02.1960
Дочь: Ефремова Галина Александровна
Мать ребёнка: Непомнящая Валентина Леонидовна
Рождение ребёнка
28.01.1974
Сын: Девятов Виталий Александрович
Мать ребёнка: Непомнящая Валентина Леонидовна
Смерть
Неизвестно