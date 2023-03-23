Девятов Александр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Девятов Александр Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.02.1937

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1937

Отец: Девятов Василий Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.02.1960

Дочь: Ефремова Галина Александровна

Мать ребёнка: Непомнящая Валентина Леонидовна

Рождение ребёнка
28.01.1974

Сын: Девятов Виталий Александрович

Мать ребёнка: Непомнящая Валентина Леонидовна

Смерть
Неизвестно
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