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Нурлыбекова Гульнар Кенеспековна
Нурлыбекова Гульнар Кенеспековна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
21.02.1966
Пол
Женский
Отец
Нурлыбеков Кенеспек Оспанович
1937 г.р.
Мать
Нурлыбекова (Салыкпаева) Нагима Шидеровна
1940 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1966
Отец:
Нурлыбеков Кенеспек Оспанович
Мать:
Нурлыбекова Нагима Шидеровна
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