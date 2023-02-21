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Цыгельников Иван Казьмин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841

Отец: Мирошниченко Казьма Андреевич

Мать: Мирошниченко Неизвестно

Рождение ребёнка
27.10.1869

Сын: Цыгельников Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Цыгельникова Анна

Темнолесская, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1878

Сын: Цыгельников Иван Иванович

Мать ребёнка: Цыгельникова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цыгельникова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цыгельников Логвин Иванович

Мать ребёнка: Цыгельникова Анна

Смерть
Неизвестно
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