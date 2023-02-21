Цыгельников Иван Казьмин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841
Рождение ребёнка
27.10.1869
Сын: Цыгельников Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Цыгельникова Анна
Темнолесская, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1878
Сын: Цыгельников Иван Иванович
Мать ребёнка: Цыгельникова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Цыгельникова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цыгельников Логвин Иванович
Мать ребёнка: Цыгельникова Анна
Смерть
Неизвестно