Янов Егор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Янов ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1884
Сын: Янов Семён Егорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
19.01.1889
Сын: Янов Иван Егорович
Мать ребёнка: не указана
Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно