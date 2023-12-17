Янов Егор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Янов Егор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Янов ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1884

Сын: Янов Семён Егорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
19.01.1889

Сын: Янов Иван Егорович

Мать ребёнка: не указана

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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