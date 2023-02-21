Пустовойтова - Разоренова Ольга Николаевна
Место рожденияМосква
Дата рождения08.01.1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1959
Москва
Бракосочетание
31.07.1979
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
23.11.1980
Дочь: Пустовойтова Елена Павловна
Отец ребёнка: Пустовойтов Павел Григорьевич
Рождение ребёнка
05.03.1984
Дочь: Беломытцева - Пустовойтова Анна Павловна
Отец ребёнка: Пустовойтов Павел Григорьевич