Пустовойтова - Разоренова Ольга Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пустовойтова - Разоренова Ольга Николаевна

Место рождения

Москва

Дата рождения

08.01.1959

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1959

Отец: Разоренов Николай Федорович

Мать: Разоренова - Першина Таиса Михайловна

Москва
Бракосочетание
31.07.1979

Муж: Пустовойтов Павел Григорьевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
23.11.1980

Дочь: Пустовойтова Елена Павловна

Отец ребёнка: Пустовойтов Павел Григорьевич

Рождение ребёнка
05.03.1984

Дочь: Беломытцева - Пустовойтова Анна Павловна

Отец ребёнка: Пустовойтов Павел Григорьевич

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