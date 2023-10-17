Фалькович Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фалькович Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.10.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фалькович Михаил

Рождение ребёнка
07.10.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фалькович Михаил

New York, United States
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Селеста

Отец ребёнка: Фалькович Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фалькович Михаил

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