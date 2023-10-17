Фалькович Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.10.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фалькович Михаил
Рождение ребёнка
07.10.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фалькович Михаил
New York, United States
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Селеста
Отец ребёнка: Фалькович Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фалькович Михаил