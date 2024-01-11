Екимов Евгений
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смерти1975
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Екимов Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Моршинина Галина
Мать ребёнка: Анисья
пос. Басьяновский Свердловской обл.
Рождение ребёнка
09.03.1941
Сын: Екимов Василий
Мать ребёнка: Анисья
пос. Басьяновский
Рождение ребёнка
01.04.1951
пос. Басьяновский Свердловской обл.
Рождение ребёнка
1955
Сын: Екимов Владимир
Мать ребёнка: Анисья
Рождение ребёнка
27.01.1958
Россия пос. Басьяновский
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анисья
Смерть
1975
пос. Басьяновский Свердловской обл.