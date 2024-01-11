Екимов Евгений — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕкимов Евгений

Екимов Евгений

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

1975

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1918 г.р.

Дети

1938 г.р.
1941 г.р.
Скрыто настройками приватности
1955 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Екимов Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Моршинина Галина

Мать ребёнка: Анисья

пос. Басьяновский Свердловской обл.
Рождение ребёнка
09.03.1941

Сын: Екимов Василий

Мать ребёнка: Анисья

пос. Басьяновский
Рождение ребёнка
01.04.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анисья

пос. Басьяновский Свердловской обл.
Рождение ребёнка
1955

Сын: Екимов Владимир

Мать ребёнка: Анисья

Рождение ребёнка
27.01.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анисья

Россия пос. Басьяновский
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анисья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисья

Смерть
1975
пос. Басьяновский Свердловской обл.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close