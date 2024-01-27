Затеева Анастасия (Настасья) Петровна
Место рожденияРоссия
Дата рожденияОколо 1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Около 1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия
Рождение ребёнка
Около ?.05.1915
Сын: Затеев Георгий Николаевич
Отец ребёнка: Затеев Николай
Кубассы, Старо-Иванаевская волость Чистопольского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
Около 1917
Сын: Затеев Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Затеев Николай
Россия
Смерть
Неизвестно