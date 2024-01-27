Затеева Анастасия (Настасья) Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗатеева Анастасия (Настасья) Петровна

Затеева Анастасия (Настасья) Петровна

Место рождения

Россия

Дата рождения

Около 1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
Около ?.05.1915

Сын: Затеев Георгий Николаевич

Отец ребёнка: Затеев Николай

Кубассы, Старо-Иванаевская волость Чистопольского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
Около 1917

Сын: Затеев Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Затеев Николай

Россия
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close