Полухин Василий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти09.03.1986
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Полухин Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.06.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Полухина Анастасия Николаевна
Рождение ребёнка
18.11.1940
Сын: Полухин Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Полухина Анастасия Николаевна
Рождение ребёнка
05.08.1946
Дочь: Ермилина Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Полухина Анастасия Николаевна
Михайловка, Новокузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Полухина Анастасия Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.03.1986