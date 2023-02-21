Полухин Василий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПолухин Василий Васильевич

Полухин Василий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

09.03.1986

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Полухин Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.06.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Полухина Анастасия Николаевна

Рождение ребёнка
18.11.1940

Сын: Полухин Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Полухина Анастасия Николаевна

Рождение ребёнка
05.08.1946

Дочь: Ермилина Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Полухина Анастасия Николаевна

Михайловка, Новокузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полухин Семён Васильевич

Мать ребёнка: Полухина Анастасия Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полухина Анастасия Николаевна

Смерть
09.03.1986
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close