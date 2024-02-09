Акулина Осипова
Место рождения
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1791
Сын: Андрей Иванов
Отец ребёнка: Иван (Меньшой) Исаков
Рождение ребёнка
1798
Сын: Пётр Иванов
Отец ребёнка: Иван (Меньшой) Исаков
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Анисья Иванова
Отец ребёнка: Иван (Меньшой) Исаков
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Иван (Меньшой) Исаков
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно