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Акулина Осипова

Место рождения

Помельниково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1769 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Помельниково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Андрей Иванов

Отец ребёнка: Иван (Меньшой) Исаков

Помельниково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Пётр Иванов

Отец ребёнка: Иван (Меньшой) Исаков

Помельниково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Анисья Иванова

Отец ребёнка: Иван (Меньшой) Исаков

Помельниково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Иван (Меньшой) Исаков

Помельниково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван (Меньшой) Исаков

Смерть
Неизвестно
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