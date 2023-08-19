Конкина Анна Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Конкина Анна Валентиновна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

14.07.1974

Пол

Женский

Отец

1929 г.р.

Мать

1937 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1974

Отец: Конкин Валентин Михайлович

Мать: Котова Любовь Георгиевна

Москва, город федерального значения Москва
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