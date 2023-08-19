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Конкина Анна Валентиновна
Конкина Анна Валентиновна
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Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
14.07.1974
Пол
Женский
Отец
Конкин Валентин Михайлович
1929 г.р.
Мать
Котова Любовь Георгиевна
1937 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1974
Отец:
Конкин Валентин Михайлович
Мать:
Котова Любовь Георгиевна
Москва
, город федерального значения Москва
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