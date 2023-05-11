Савишкин ? Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савишкин ? Михаил

Место рождения

Муравлянка, Ельниковский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Савишкин ? Алексей

Мать: Савишкина Авдотья

Муравлянка, Ельниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1846

Сын: Савишкин Прокофий

Мать ребёнка: Савишкина Анна

Муравлянка, Ельниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1849

Сын: Савишкин Егор

Мать ребёнка: Савишкина Анна

Муравлянка, Ельниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1852

Дочь: ? Домна

Мать ребёнка: Савишкина Анна

Муравлянка, Ельниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1858

Сын: Савишкин Василий (2 сына ???)

Мать ребёнка: Савишкина Анна

Муравлянка, Ельниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно
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