Савишкин ? Михаил
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Савишкин ? Алексей
Мать: Савишкина Авдотья
Рождение ребёнка
1846
Сын: Савишкин Прокофий
Мать ребёнка: Савишкина Анна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Савишкин Егор
Мать ребёнка: Савишкина Анна
Рождение ребёнка
1852
Дочь: ? Домна
Мать ребёнка: Савишкина Анна
Рождение ребёнка
1858
Сын: Савишкин Василий (2 сына ???)
Мать ребёнка: Савишкина Анна
Смерть
Неизвестно