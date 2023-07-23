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Учаев Филипп Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1932

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Учаев Тимофей Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.12.1958

Сын: Учаева Иван Филиппович

Мать ребёнка: Учаева Любовь Егоровна

Рождение ребёнка
11.02.1961

Сын: Учаев Александр Филиппович

Мать ребёнка: Учаева Любовь Егоровна

Рождение ребёнка
01.04.1963

Дочь: Максимкина Галина Филипповна

Мать ребёнка: Учаева Любовь Егоровна

Рождение ребёнка
23.06.1967

Дочь: Петрова Ирина Филипповна

Мать ребёнка: Учаева Любовь Егоровна

Шарапово, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
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