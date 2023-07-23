Учаев Филипп Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1932
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Отец: Учаев Тимофей Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.12.1958
Мать ребёнка: Учаева Любовь Егоровна
Рождение ребёнка
11.02.1961
Сын: Учаев Александр Филиппович
Мать ребёнка: Учаева Любовь Егоровна
Рождение ребёнка
01.04.1963
Дочь: Максимкина Галина Филипповна
Мать ребёнка: Учаева Любовь Егоровна
Рождение ребёнка
23.06.1967
Дочь: Петрова Ирина Филипповна
Мать ребёнка: Учаева Любовь Егоровна
Шарапово, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно